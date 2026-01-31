СМИ: кинотеатры Кавказа готовят гендерные залы после секс-скандала

Кинотеатры Кавказа планируют вернуть сцены 18+, поскольку подверглись критике за удаление откровенных сцен из фильмов — в частности, из триллера «Горничная». Об этом сообщает Mash.

29 января СМИ выяснили, что в некоторых кинотеатрах Махачкалы удалили сцену секса из «Горничной». Момент, в котором обнаженная актриса Сидни Суини целуется с главным героем, убрали, оставив черный экран с аудиодорожкой. Руководство киносетей объяснило такие меры религиозными и культурными нормами.

Однако, утверждает Mash, решение вызвало недовольство у части посетителей, и теперь кинотеатры Кавказа прорабатывают идею разделения залов по гендерному принципу — по аналогии с тренажерными залами, которые внедрили подобную практику еще в 2015 году. Также усилится контроль за соблюдением возрастных ограничений.

При этом, подчеркивает Mash, окончательное решение пока не принято. Также вопрос не обсуждался на религиозном уровне, но на текущий момент его уже подняли.

«Кинотеатры и кафе в регионе остаются едва ли не единственными доступными местами досуга», — говорится в посте.

