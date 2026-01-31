Размер шрифта
Президент Казахстана поздравил уроженку Москвы с победой на Australian Open

Президент Казахстана Токаев поздравил Рыбакину с победой на Australian Open
Игорь Егоров/РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил родившуюся в Москве казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину с победой на Australian Open. Слова Токаева передает его пресс-служба.

«От всей души поздравляю Вас с очередным выдающимся достижением. Вы вновь убедительно показали свою совершенную технику и волю к победе. Достигли результата, которым восхищено все мировое теннисное сообщество», — заявил Токаев.

Рыбакина в финале обыграла представительницу Белоруссии Арину Соболенко.

Встреча, которая продлилась 2 часа 18 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:4, 4:6, 6:4. Соболенко подала навылет пять раз, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из восьми. Рыбакина сделала также пять эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести.

Рыбакина — бывшая третья ракетка мира; победительница теперь уже двух турниров Большого шлема (на ее счету также победа на Уимблдона-2022), и финалистка одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат Австралии — 2023) в одиночном разряде; победительница одного Итогового турнира WTA (2025) в одиночном разряде; победительница одиннадцати турниров WTA в одиночном разряде.

Ранее Рыбакина обратилась к Соболенко после победы на Australian Open.
 
