Тихановская оценила законность присоединения Крыма к России

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью литовскому порталу LRT заявила, что присоединение Крыма к России не соответствует международным правовым нормам.

«Существуют международные законы и Крым отошел другому государству в противоречие этим законам», — сказала политик.

При этом она напомнила, что в ходе своей предвыборной компании высказывала по этому вопросу «принятую в Белоруссии позицию», что de jure украинский, а de facto — российский.

Тихановская отметила, что белорусы по-разному относятся к присоединению полуострова. Она подчеркнула, что этот вопрос сложный и не должен разъединять жителей республики, главная задача которых — новые, честные выборы.

Ранее Тихановская заявила, что использование российского ОМОНа в республике станет серьезным нарушением суверенитета Белоруссии.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.