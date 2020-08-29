Греция заявила о беспрецедентных угрозах войны со стороны Турции

Министерство иностранных дел Греции заявило, что беспрецедентные угрозы войны со стороны вице-президента Турции Фуата Октая противоречат международному праву. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее Октай отметил, что попытки Греции увеличить территориальные воды с шести до 12 морских миль могут привести к военному конфликту. По его словам, Турция сделает все, чтобы защитить «каждый квадратный сантиметр своих вод».

«Мы призываем Турцию осознать, что международное право и ценности, на которых построен современный международный порядок, обязательны для всех стран мира. Они не применяются выборочно, и международное сообщество обязано защищать их, поскольку их нарушение свидетельствует о максимальном риске», — приводятся слова из заявления греческого МИДа.

Также ведомство напомнило, что «осуществление греческого суверенитета не зависит от какого-либо вида турецкого вето».

Отношения Турции и Греции вновь обострились, когда Турция начала сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье. Греция считает этот район своей исключительной экономической зоной.

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