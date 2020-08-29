Шушкевич предложил заменить флаг Белоруссии на бело-красно-белый

Экс-глава Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич заявил, что следует заменить государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белый. Об этом он сообщил изданию «Подъем».

«Я всегда советовал, когда у нас этот вопрос возникал в Верховном Совете, поехать в музей Варшавы и посмотреть там картину, которая была написана там в 16 веке – «Битва под Оршей». Там белорусские полки под треугольными бело-красно-белыми знамёнами. Это наш национальный флаг», — сообщил Шушкевич.

По его мнению, существующий государственный флаг Белоруссии это «выдумка людей, которые о геральдике никакого представления не имеют».

Ранее Шушкевич заявил, что единственным государственным языком республики должен быть белорусский. По его словам, изменение статуса русского языка не означало бы запрета на его использование в документах или для общения.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Первый глава Белоруссии объяснил желание Лукашенко изменить конституцию

— Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии

— Шушкевич объяснил свою идею лишить русский язык статуса в Белоруссии