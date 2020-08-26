В Республиканской партии усомнились, что Джо Байден доживет до инаугурации

Вице-губернатор штата Северная Каролина республиканец Дэн Форест усомнился, что кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден в случае своей победы сможет дожить до инаугурации по состоянию здоровья и в силу преклонного возраста, сообщает Washington Post.

«Вы можете себе представить Камалу Харрис в роли президента Соединенных Штатов? Я имею в виду: мы все знаем, что Сонный Джо, вероятно, не дотянет до 20 января. Поэтому есть хорошие шансы на то, что вашим президентом может быть Камала Харрис. Это не смешно», — заявил вице-губернатор на одной из агитационных встреч.

При этом он назвал саму Харрис, которая претендует на пост вице-президента страны, «самым левацким кандидатом».

Съезд Демократической партии США прошел 17-20 августа. На нем кандидатами в президенты и вице-президенты США были официально выдвинуты Джозеф Байден и Камала Харрис.

Выборы главы Соединенных Штатов состоятся 3 ноября 2020 года. Инаугурация нового президента страны состоится 20 января.

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