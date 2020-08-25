Тихановская: протесты в стране не носят антироссийский характер

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в ходе заседания Комитета Европарламента по иностранным делам заявила, что протесты в стране не носят антироссийский характер, передает ТАСС.

По ее словам, происходящее в Белоруссии не относится к сфере геополитики.

«Революция не про- и не антироссийская. Она также не про- или антиевропейская. Это революция демократии», — подчеркнула политик.

Тихановская отметила также, что протесты являются следствием стремления народа «свободно и честно» выбирать лидеров и судьбу.

Она призвала все страны уважать суверенитет и территориальную целостность Белоруссии, а также право граждан страны на самоопределение.

Ранее Тихановская заявила о готовности разрешить политический кризис в республике через диалог о мирной передаче власти и открытости для посредничества международных организаций.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста, в ходе которых силовики применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Затем в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях. Сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения насилия над задержанными демонстрантами. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко.