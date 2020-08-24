Сенатор заявил о намерении США использовать Белоруссию для влияния на Россию

Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета отмечает намерение США воздействовать на соседние с Россией страны с целью оказать на Россию влияние, заявил глава комиссии Андрей Климов. Об этом сообщает РИА «Новости».

В частности, сенатор напомнил о прошлогоднем докладе американской корпорации RAND, в котором воздействие на Белоруссию и ее либерализация рассматривались как один из способов «разбалансировать» Россию.

Комиссия Совфеда намерена обсудить текущую ситуацию в контексте внешнего вмешательства, заседание состоится после единого дня голосования в сентябре, отметил Климов.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе силовики применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требуют проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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