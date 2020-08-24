В КС Белоруссии считают уголовное дело против ее членов ограничением диалога с властью

Преследование членов президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии говорит об «ограничении возможности диалога с властью». Об этом сообщил ТАСС.

По его словам, действия правоохранителей Белоруссии в отношении членов КС, как и сам факт возбуждения уголовного дела в связи с созданием совета, будут ограничивать возможности самого совета и диалога.

Латушко уточнил, что работа совета направлена на установление диалога между обществом и властными структурами, чтобы выйти из кризисной ситуации.

Кандидат на президентских выборах в Белоруссии Светлана Тихановская объявила о создании в республике Координационного совета оппозиции 14 августа. В настоящее время она находится в Литве.

Ранее генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием Координационного совета оппозиции возбудила дело по статье «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь». В ведомстве заявили, что деятельность КС направлена также на захват власти.

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