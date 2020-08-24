Байден заявил, что готов победить на выборах президента, «не выходя из дома»

Кандидат на пост президента США экс-вице-президент Джо Байден заявил о готовности одержать победу на предстоящих выборах без проведения предвыборных митингов. Об этом сообщает ABC.

Во время интервью телеканалу журналист отметил, что нынешний глава Белого дома Дональд Трамп часто встречается с электоратом и проводит активную предвыборную кампанию.

Ведущий напомнил, что при этом в стране продолжают действовать ограничения в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции, а затем спросил у демократа, сможет ли он одержать победу, «не выходя из дома».

«Мы обязательно выиграем их!» — подчеркнул Байден.

Политик указал на то, что собирается придерживаться рекомендаций врачей. Он добавил, что после проведенных Трампом общественных мероприятий «люди умирают», поскольку собираются вместе и не используют защитные маски, что приводит к заражению.

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