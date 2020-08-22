Зеленский не видит смысла переносить переговоры по Донбассу из Минска

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла переносить переговоры по ситуации в Донбассе из Минска на фоне ситуации в Белоруссии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Зеленский отметил, что «было бы неправильно» менять место переговоров в сложившейся ситуации. Глава государства также напомнил, что в настоящее время все разговоры ведутся в видеоформате из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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