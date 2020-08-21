Лукашенко отреагировал на предложенную Макроном помощь

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал на предложение главы Франции Эммануэля Макрона стать посредником в урегулировании ситуации в республике. Видео с его заявлением опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

«Макрон заявил, что он хочет посредничать в переговорах в Беларуси. Ну давайте сначала я приеду, буду посредником между «желтыми жилетами» и Макроном. Там ой какая обстановка, не дай бог, и террор, и «желтые жилеты», — сказал он.

Лукашенко добавил, что глава Франции закрывает глаза на ситуацию в своей стране.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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