В МГУ потребовали лишить Лукашенко статуса почетного профессора

Студенты, выпускники и некоторые преподаватели Московского государственного университета имени Ломоносова подписали обращение с требованием лишить президента Белоруссии Александра Лукашенко статуса почетного профессора.

«Обращение к ученому совету и ректору МГУ имени М. В. Ломоносова... Мы считаем, что репрессивная политика Александра Лукашенко несовместима со званием почетного профессора Московского университета», — говорится в тексте.

Авторы заявляют, что сохранение этого звания у Лукашенко подрывает статус МГУ.

Официальных комментариев от университета пока не поступало.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. К забастовке присоединились и рабочие Минского автозавода.

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