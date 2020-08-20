В Госдуме слова Зеленского о возвращении Крыма назвали сказкой

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил РИА «Новости», что слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым вернется в состав страны, напоминают сказки.

«Зеленский может рассказывать какие угодно сказки. На Луне сады у него могут цвести. Крымчанам до этого абсолютно нет никакого дела. Зеленский может и дальше рассказывать свои выдумки, которые никак не подтверждаются на практике», — сказал Шеремет.

Ранее Зеленский в ходе посещения Херсонской области заявил, что Крым обязательно вернется в состав Украины.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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