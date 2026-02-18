Захарова назвала дураками сторонников плана перевооружения Киева

Захарова: Западу не стоит надеяться, что пауза в СВО позволит перевооружить Киев

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на предположения о том, что Москва может приостановить военные действия и наблюдать за процессом перевооружения Украины. Слова дипломата приводит РИА Новости.

Захарова выразила мнение, что западным и киевским стратегам понадобится найти «дураков», чтобы воплотить такой сценарий в жизнь.

«Они что считают, что Россия будет ставить все на паузу и наблюдать, как будет вооружаться киевский режим? Нет, ну, это им, конечно, надо дураков у себя где-то поискать для реализации таких решений», — заявила Захарова на брифинге, посвященном актуальным вопросам внешней политики.

Она также подчеркнула, что Россия не намерена наблюдать за усилением военной мощи Украины, игнорируя потери с обеих сторон.

В Женеве 17-18 февраля прошел третий раунд трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной. Российскую сторону на этих встречах возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский.

Издание The Economist сообщило, что накануне переговоров в украинской делегации возникли разногласия относительно возможности заключения мирного соглашения.

Ранее Мединский объявил о завершении переговоров Женеве.