Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Захарова назвала дураками сторонников плана перевооружения Киева

Захарова: Западу не стоит надеяться, что пауза в СВО позволит перевооружить Киев
Алексей Филиппов/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на предположения о том, что Москва может приостановить военные действия и наблюдать за процессом перевооружения Украины. Слова дипломата приводит РИА Новости.

Захарова выразила мнение, что западным и киевским стратегам понадобится найти «дураков», чтобы воплотить такой сценарий в жизнь.

«Они что считают, что Россия будет ставить все на паузу и наблюдать, как будет вооружаться киевский режим? Нет, ну, это им, конечно, надо дураков у себя где-то поискать для реализации таких решений», — заявила Захарова на брифинге, посвященном актуальным вопросам внешней политики.

Она также подчеркнула, что Россия не намерена наблюдать за усилением военной мощи Украины, игнорируя потери с обеих сторон.

В Женеве 17-18 февраля прошел третий раунд трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной. Российскую сторону на этих встречах возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский.

Издание The Economist сообщило, что накануне переговоров в украинской делегации возникли разногласия относительно возможности заключения мирного соглашения.

Ранее Мединский объявил о завершении переговоров Женеве.
 
Теперь вы знаете
Украина назвала условия ухода из Донбасса, а в России создали ИИ для проверки ИИ. Главное к утру 18 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!