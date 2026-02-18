Эрдоган: демографическая политика России — одна из наиболее эффективных в мире

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган привел демографическую политику Российской Федерации в качестве примера одной из наиболее активных и эффективных в мире. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, семейные вопросы и демографическая политика — сложная тема, которую Анкара считает приоритетной в текущем году. Президент отметил, что Турция уже достигла уровня России в этой сфере.

«Они (Россия. — «Газета.Ru») работают над сохранением темпов роста населения и сохранением структуры семьи. Они также разрабатывают политику, стимулирующую рост населения», — сказал политик в себе с журналистами по возвращении из Эфиопии.

Эрдоган подчеркнул, что Турция также предпринимает серьезные шаги в этом направлении, однако в стране наблюдается значительная убыль населения. Президент призвал сохранить роль семьи, которая является ядром турецкого общества. По его словам, необходимо перейти в режим повышенной готовности по защите населения и структуры семьи.

Турецкие власти планируют разработать дополнительные меры помощи семьям и матерям, а также стимулировать рождаемость в условиях снижения численности населения, заключил Эрдоган.

Ранее в Госдуме поддержали идею выдавать молодым семьям квартиры, как в СССР.