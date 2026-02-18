Лавров призвал Вашингтон воздержаться от военно-морской блокады Кубы

Глава российского МИД Сергей Лавров призвал США воздержаться от планов военно-морской блокады Кубы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вместе с большинством членов мирового сообщества мы призываем Соединенные Штаты проявить здравый смысл, ответственный подход, воздержаться от планов военно-морской блокады Острова свободы», — отметил министр.

Лавров также подчеркнул, что Москва будет последовательно продолжать поддержку Гаваны в деле защиты ее суверенитета и безопасности.

В конце января президент США Дональд Трамп ввел чрезвычайный режим и дополнительные пошлины против стран, поставляющих нефть на Кубу. В Гаване назвали это шантажом и нарушением свободной торговли. После прекращения поставок и топливного дефицита на Кубе начались отключения света и проблемы с топливом.

13 февраля замглавы МИД РФ заявил, что Россия солидарна с Кубой и будет ей помогать, в том числе материально, работа уже начата.



