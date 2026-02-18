Центробанк намерен увеличить лимит по количеству карт в одном банке

ЦБ готов рассмотреть увеличение лимита по числу карт в одном банке до 10

Центральный банк России готов пересмотреть лимит на количество банковских карт, оформленных на одного человека в одном банке, увеличив его с 5 до 10. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, пишет РИА Новости.

«Изначально мы предлагали установить общее ограничение в 20 карт, при этом не более 5 в одном банке. Однако, учитывая обсуждения, в том числе в рамках подготовки к принятию соответствующего закона в Госдуме, мы готовы рассмотреть возможность увеличения лимита до 10 карт в одном банке», — пояснила Набиуллина на форуме «Кибербезопасность в финансах».

По ее словам, данная инициатива необходима для того, чтобы добросовестные клиенты не столкнулись с необоснованными ограничениями.

Законопроект «Антифрод 2.0» предполагает ограничение на выдачу банками более 5 платежных карт одному клиенту, при общем лимите в 20 карт, если иное решение не будет принято советом директоров ЦБ.

До этого замминистра цифрового развития Иван Лебедев заявил, что Центральный банк в течение года подготовит единый реестр банковских карт россиян.

Ранее россиян предупредили о взысканиях по «забытым» банковским картам.