Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Центробанк намерен увеличить лимит по количеству карт в одном банке

ЦБ готов рассмотреть увеличение лимита по числу карт в одном банке до 10
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Центральный банк России готов пересмотреть лимит на количество банковских карт, оформленных на одного человека в одном банке, увеличив его с 5 до 10. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, пишет РИА Новости.

«Изначально мы предлагали установить общее ограничение в 20 карт, при этом не более 5 в одном банке. Однако, учитывая обсуждения, в том числе в рамках подготовки к принятию соответствующего закона в Госдуме, мы готовы рассмотреть возможность увеличения лимита до 10 карт в одном банке», — пояснила Набиуллина на форуме «Кибербезопасность в финансах».

По ее словам, данная инициатива необходима для того, чтобы добросовестные клиенты не столкнулись с необоснованными ограничениями.

Законопроект «Антифрод 2.0» предполагает ограничение на выдачу банками более 5 платежных карт одному клиенту, при общем лимите в 20 карт, если иное решение не будет принято советом директоров ЦБ.

До этого замминистра цифрового развития Иван Лебедев заявил, что Центральный банк в течение года подготовит единый реестр банковских карт россиян.

Ранее россиян предупредили о взысканиях по «забытым» банковским картам.
 
Теперь вы знаете
Украина назвала условия ухода из Донбасса, а в России создали ИИ для проверки ИИ. Главное к утру 18 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!