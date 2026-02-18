Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
 (обновлено  )
Политика

В США спрогнозировали, чем закончатся переговоры по Украине

Дипломат Курт Волкер: мирного соглашения по Украине не будет
РИА «Новости»

В переговорах по Украине в конечном итоге будет достигнуто соглашение о прекращение огня, однако мирного соглашения «не будет», так как Москва якобы может согласиться только на «полное подчинение Украины». Об этом изданию Welt заявил бывший специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер.

«На мой взгляд, в конечном итоге будет достигнуто фактическое прекращение огня, но мирного соглашения не будет. <...> Без мирного соглашения, если мы просто прекратим боевые действия, мы сможем работать над продлением и углублением этого перемирия, чтобы оно стало более предсказуемым. Тогда мы сможем решить все вопросы относительно развития Украины», — считает дипломат.

По его словам, план из 20 пунктов уже содержит «все, что нужно Западу», а именно соглашение о сырьевых ресурсах, гарантии безопасности, поддержку Киева, выборы и ускоренное членство Украины в ЕС. И Волкер убежден, что «все это может быть согласовано без участия России».

Дипломат считает, что Россия использует наступившее перемирие, чтобы восстановить вооруженные силы, укрепить оборонную промышленность, поддержать военную экономку и найти «новые возможности для провоцирования конфликта». Поэтому он отметил, что западные страны должны будут «наращивать потенциал Украины для эффективного предотвращения возобновления конфликта».

Также Волкер обвинил Россию в намерении затянуть конфликт и призвал Запад оказать «военное и финансовое давление» на Кремль.

В феврале Волкер отметил, что не ждать прорыва от переговоров по Украине, так как Россия якобы не желает завершать конфликт.

В недавнем интервью Axios президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев готов говорить о выводе ВСУ с контролируемой территории Донбасса при условии, что Россия отступит на сопоставимое расстояние. Также в интервью он отметил, что Россия и Украина достигли согласия по вопросу мониторинга прекращения огня.

17 февраля Зеленский заявил, что Украина готова «быстро двигаться» к «достойному» мирному соглашению с Россией.

Ранее Мединский объявил о завершении переговоров в Женеве.
 
Теперь вы знаете
Украина назвала условия ухода из Донбасса, а в России создали ИИ для проверки ИИ. Главное к утру 18 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!