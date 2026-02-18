Размер шрифта
Джеки Чан вернется с пенсии, чтобы поймать гениальных преступников

Новый боевик с Джеки Чаном выйдет в российский прокат

В российский прокат 12 марта выйдет новый криминальный экшн-триллер «Охота за тенью» с Джеки Чаном в главной роли. Об этом «Газете.Ru» сообщила кинопрокатная компания KINOMANIA.

В центре сюжета — тайная оперативная группа, которая вступает в противостояние с гениальными преступниками, сумевшими обмануть безупречную систему слежения «Небесное око» и скрывшимися с полученными миллиардами. Группу возглавляет вернувшийся с пенсии мастер слежки (Джеки Чан). Он формирует элитный отряд новобранцев для охоты за бандой загадочного гения по прозвищу «Тень», и розыскная операция превращается в опасную игру силы и разума. В главной женской роли снялась молодая китайская актриса Чжан Цзыфэн.

В фильме также появляется Тони Люн Ка-фай, известный по международному хиту «Любовник», отмеченному на премии «Оскар».

Как рассказали в прокатной компании, фильм предлагает свежий взгляд на классическую борьбу полиции и преступного мира, уделяя особое внимание современным технологиям и конфликту поколений.

Джеки Чан предстает в необычном для себя амплуа, его главная сила здесь в интеллекте. По словам артиста, в сценарии его привлекло противостояние традиционных методов и высоких технологий.

«Именно этот контраст стал одной из главных причин, почему проект меня заинтересовал», — признался он.

Для Чжан Цзыфэн роль полицейской — дебют в настолько жестком амплуа.

«Работать с Джеки Чаном — это сбывшаяся мечта», — делится она.

Ранее исполнитель роли Михаила «Горшка» Горшенева в сериале «Король и Шут» назвал нелюбимую песню панк-коллектива.
 
