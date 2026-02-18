Собака финишировала на лыжной трассе во время квалификации ОИ

Собака выбежала на трассу во время квалификации командного спринта лыжниц на ОИ

Собака выбежала на лыжную трассу во время квалификации женского командного спринта на Олимпийских играх в Италии.

Пес, на котором был надет ошейник, оказался на финишной прямой, когда дистанцию завершала хорватская спортсмена Тена Хаджич, а также он догнал и понюхал лыжницу из Аргентины Наияру Диас Гонсалес. Примечательно, что в трансляции даже предоставили фотофиниш собаки.

Пса подозвали к себе сотрудники стадиона и увели его от лыжниц.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева. Лучшим результатом для российских спортсменов пока остается четвертое место Коростелева в скиатлоне.

18 февраля никто из российских спортсменов на Олимпиаде не выступит.

