Политика

В Минцифры обвинили Telegram в нарушениях российского законодательства

Шадаев: РКН замедляет Telegram из-за нарушения законодательства РФ
Rafael Henrique/Global Look Press/Keystone Press Agency

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что Роскомнадзор замедляет Telegram из-за нарушений российского законодательства. Об этом сообщает РИА Новости.

«Основанием для этого решения (о замедлении. — «Газета.Ru») является систематическое постоянное нарушение мессенджером требований ФЗ», — поделился Шадаев.

Министр уточнил, что исполнительная власть в данном случае действует очень последовательно, пытаясь выстроить конструктивный диалог и обеспечить исполнение требований закона.

18 февраля заместитель руководителя Роскомнадзора (РКН) Милош Вагнер заявил, что рисков утечек персональных данных пользователей в случае полной блокировки мессенджера Telegram нет.

Также сообщалось, что некоторые россияне начали жаловаться на некорректную работу мессенджера Telegram. По словам ряда пользователей, у них пропадают отправленные сообщения, а на главной странице появляется заставка «нет чатов».

С 10 февраля Роскомнадзор начал замедлять работу мессенджера Telegram. По информации ведомства, причиной такого решения стало нарушение российских законов. В РКН подчеркнули, что продолжат принимать меры против мессенджера с целью добиться исполнения законодательства и обеспечить защиту граждан.

Ранее сообщалось, что Telegram устроил массовую зачистку каналов.
 
