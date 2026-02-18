Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиянина приговорили к 12 годам за госизмену

Житель Мурманской области приговорен к 12 годам за госизмену в пользу Украины
Jiri Hubatka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Суд приговорил 20-летнего жителя Мурманской области 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима за совершение государственной измены. Об этом сообщила прокуратура региона в Telegram-канале.

Суд установил, что в 2024 и 2025 годах молодой человек собирал опубликованную в интернете информацию о местах дислокации российских военных объектов на территории Мурманской области. Он намеревался передать полученные сведения посредством мессенджера сотруднику украинской разведки. Ему помешали сотрудники Федеральной службы безопасности.

Суд признал подсудимого виновным. Прокуратура Мурманской области поддержала обвинение в отношении россиянина по статье 275 Уголовного кодекса РФ (государственная измена).

Также 18 декабря стало известно, что Федеральная служба безопасности России задержала 18-летнего жителя Челябинска по подозрению в подготовке теракта.

Ранее двух подростков осудили на семь лет за поджог военного вертолета в Омске.
 
Теперь вы знаете
Украина назвала условия ухода из Донбасса, а в России создали ИИ для проверки ИИ. Главное к утру 18 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!