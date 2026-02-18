Россиянина приговорили к 12 годам за госизмену

Житель Мурманской области приговорен к 12 годам за госизмену в пользу Украины

Jiri Hubatka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Суд приговорил 20-летнего жителя Мурманской области 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима за совершение государственной измены. Об этом сообщила прокуратура региона в Telegram-канале.

Суд установил, что в 2024 и 2025 годах молодой человек собирал опубликованную в интернете информацию о местах дислокации российских военных объектов на территории Мурманской области. Он намеревался передать полученные сведения посредством мессенджера сотруднику украинской разведки. Ему помешали сотрудники Федеральной службы безопасности.

Суд признал подсудимого виновным. Прокуратура Мурманской области поддержала обвинение в отношении россиянина по статье 275 Уголовного кодекса РФ (государственная измена).

Также 18 декабря стало известно, что Федеральная служба безопасности России задержала 18-летнего жителя Челябинска по подозрению в подготовке теракта.

Ранее двух подростков осудили на семь лет за поджог военного вертолета в Омске.