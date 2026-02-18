Размер шрифта
Эрдоган призвал включить Турцию в механизмы безопасности и обороны Европы

Эрдоган: пришло время включить Турцию в механизмы безопасности и обороны Европы
Liesa Johannssen/Reuters

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о роли Турции в обеспечении безопасности Европы и призвал включить страну в существующие механизмы европейской обороны. Его слова приводит ТАСС.

По словам политика, на протяжении долгих лет Анкара заявляла о готовности внести значительный позитивный вклад в Евросоюз (ЕС).

«Настало время включить Турцию в существующие механизмы обороны и безопасности Европы», — сказал он в беседе с журналистами по возвращении из Эфиопии.

Эрдоган отметил, что исключение Турции из оборонной архитектуры ЕС противоречит логике и является игнорированием глобальных реалий. Создание таких механизмов без участия Анкары будет неполноценным, поскольку турецкая армия — одна из крупнейших и наиболее эффективных в НАТО, заключил он.

В июле 2025 года Эрдоган заявил, что Турция рассчитывает на немедленное устранение ЕС политических преград на пути ее евроинтеграции. Он подчеркнул, что политические барьеры против страны должны быть устранены в срочном порядке.

Ранее в МИД Турции рассказали о возможном вступлении в ядерную гонку.
 
