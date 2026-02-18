В США сосед с помощью кувалды спас из пожара 85-летнюю женщину

В США мужчина спас из пожара 85-летнюю соседку в инвалидной коляске с помощью кувалды, пишет Good News Network.

По данным местных СМИ, в момент пожара в доме находились двое — 90-летний мужчина и его 85-летняя жена. Мужчине удалось самостоятельно выбраться из здания, однако он попытался вернуться обратно, чтобы спасти супругу.

Женщина, передвигающаяся на инвалидной коляске, оказалась заблокирована в доме. Соседи удерживали пенсионера, желающего ворваться в горящее здание, поскольку огонь стремительно распространялся, а ситуация становилась все более опасной. К этому моменту на место уже были вызваны пожарные расчеты.

Решающий шаг предпринял один из соседей, имя которого не раскрывается. Он принес кувалду, разбил дверь и сумел проникнуть внутрь здания. Мужчина вынес пожилую женщину на руках из горящего дома до прибытия спасательных служб.

Все трое — супруги и их спаситель — были доставлены в больницу. После осмотра медиками их выписали.

В пожарной службе отметили решительность и быструю реакцию местного жителя. В официальном заявлении подчеркивается, что в чрезвычайных ситуациях каждая секунда имеет значение, а готовность очевидцев вмешаться до прибытия профессиональных спасателей может сыграть ключевую роль.

Представители службы также выразили благодарность мужчине за самообладание и действия, которые, по их словам, помогли сохранить жизнь.

