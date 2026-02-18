Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Мужчина спас из пожара 85-летнюю соседку в инвалидной коляске с помощью кувалды

В США сосед с помощью кувалды спас из пожара 85-летнюю женщину
SShank/Shutterstock/FOTODOM

В США мужчина спас из пожара 85-летнюю соседку в инвалидной коляске с помощью кувалды, пишет Good News Network.

По данным местных СМИ, в момент пожара в доме находились двое — 90-летний мужчина и его 85-летняя жена. Мужчине удалось самостоятельно выбраться из здания, однако он попытался вернуться обратно, чтобы спасти супругу.

Женщина, передвигающаяся на инвалидной коляске, оказалась заблокирована в доме. Соседи удерживали пенсионера, желающего ворваться в горящее здание, поскольку огонь стремительно распространялся, а ситуация становилась все более опасной. К этому моменту на место уже были вызваны пожарные расчеты.

Решающий шаг предпринял один из соседей, имя которого не раскрывается. Он принес кувалду, разбил дверь и сумел проникнуть внутрь здания. Мужчина вынес пожилую женщину на руках из горящего дома до прибытия спасательных служб.

Все трое — супруги и их спаситель — были доставлены в больницу. После осмотра медиками их выписали.

В пожарной службе отметили решительность и быструю реакцию местного жителя. В официальном заявлении подчеркивается, что в чрезвычайных ситуациях каждая секунда имеет значение, а готовность очевидцев вмешаться до прибытия профессиональных спасателей может сыграть ключевую роль.

Представители службы также выразили благодарность мужчине за самообладание и действия, которые, по их словам, помогли сохранить жизнь.

Ранее мужчина, пытавшийся спасти соседку из горящего дома, оказался поджигателем.
 
Теперь вы знаете
Украина назвала условия ухода из Донбасса, а в России создали ИИ для проверки ИИ. Главное к утру 18 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!