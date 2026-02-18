Волочкова о слухах об операции в клинике для бездомных: «Коридор бомжатника»

Российская балерина Анастасия Волочкова ответила на слухи об операции в больнице для бездомных. Об этом сообщает Super.

Сделавшая в Германии операцию на ноге артистка опровергла эту информацию. Волочкова заявила, что клинику ей посоветовали друзья, которые живут в Европе, а лечение обошлось в десятки тысяч евро. Себя артистка называет успешным человеком и подчеркивает, что охотно тратит деньги на здоровье.

«Они присылают фото какого-то коридора какого-то бомжатника. Но людям хочется видеть меня серой, убогой, бедной, несчастной, но не дождутся. Они не могут пережить моего успеха», — говорит она.

До этого источник SHOT сообщил, что у St. Marien-Hospital якобы сомнительная репутация: местные жители жалуются на неработающий рентген, равнодушие и халатность медсестер, путаницу с анализами и преждевременную выписку пациентов. Кроме того, больница обязана принимать бездомных. Пациенты, как пишут журналисты, жалуются и на питание в больнице — больных кормят бутербродами с грубым хлебом и колбасой.

Ранее Волочкова поругалась с журналистами из-за своей болезни.