В России начали применять вакцину для лечения меланомы

Онколог Каприн: вакцину для лечения меланомы начали применять в РФ
Global Look Press

В России начали применять вакцину для лечения меланомы. Об этом рассказал генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России академик РАН Андрей Каприн, пишет РИА Новости.

«Мы первые получили в мире вакцину сейчас по лечению меланомы. Мы сделали ее с институтом имени Гамалеи, и первые уже начали применять на пациентах», — сказал он.

До этого врач-онколог высшей квалификационной категории, торакальный хирург, завотделением торакальной онкологии ФГБУ «СПб НИИФ» Андрей Нефедов заявил, что избыток некоторых продуктов в рационе представляет крайнюю опасность для здоровья человека, так как может спровоцировать развитие рака.

В первую очередь среди опасных продуктов врач назвал переработанное мясо, которое повышает риск колоректального рака (прямой кишки) на 18%, а также рака желудка. Такие продукты повреждают ДНК, превращаясь в организме в канцерогенные нитрозамины, причем некоторые вещества также оказывают мутагенное воздействие.

Также врач призвал отказаться от ультраобработанных продуктов – это готовые к употреблению изделия с большим количеством добавок.

Ранее был раскрыт «черный список» продуктов для ужина, вызывающих деменцию.
 
