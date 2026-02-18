Синоптик рассказал о погоде в выходные дни в Москве

В выходные дни в Москву придет потепление. Самым комфортным днем станет воскресенье, рассказала РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«В выходные дни погода улучшится. Самым ненастным днем будет завтрашний день. В пятницу снег уже будет приобретать категорию «небольшой». Что касается температурного режима, станет теплее, чем в прошедшие двое суток в Москве», — рассказала Позднякова.

По ее словам, минимальная температура в Москве будет в субботу. Тогда температура опустится до -13°C, по региону будет до -15°C. Она отметила, днем в субботу в столице ожидается от -5°C до -7°, а по области от -5°C до -10°C.

В воскресенье в Москве будет солнечно, без осадков, температурный режим практически не изменится, добавила синоптик.

В праздничный день 23 февраля погода продолжит повышаться и составит ночью от -3°C до -8°C, а днем от -1°C до -6°C, что уже приблизится к климатической норме. Таким образом, заключила Позднякова, период холодной погоды приблизится к концу.

До этого синоптик рассказала, что в Москве 19 февраля ожидается резкое изменение погоды — город накроет настоящий снежный коллапс, будет установлен новый рекорд по объему выпавших осадков.

Ранее из-за погоды школьников в Курской области перевели на удаленку.