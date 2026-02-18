«Грипп падает, корона – растет»: в России началась вспышка ОРВИ

В России наблюдается снижение заболеваемости гриппом, но при этом растет распространение прочих сезонных вирусов, включая коронавирус. Во многом это связано с временной оттепелью, а весной эпидситуация будет зависеть от солнечной активности, сообщил НСН аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Растет заболеваемость «короной», причем речь не только о COVID, но и о «старых» коронавирусах, которые были всегда, но не приводили к эпидемиям, отметил врач. Помимо этого увеличилось число заражений риновирусной инфекцией, что в целом привело к вспышке ОРВИ.

«Эксперты связывают всплеск заболеваемости с временной оттепелью, которая способствовала распространению вирусов, — объяснил Болибок. — Однако с возвращением морозов в густонаселенных регионах ожидается спад. Это классическая сезонная динамика: респираторные инфекции зависят не только от времени года, но и от текущей погоды».

По словам специалиста, при сегодняшней эпидситуации растут случаи воспаления ЛОР-органов. Это, в том числе, синуситы (гайморит, фронтит), эпиглоттит (воспаление надгортанника), который является опасным осложнением, грозящим удушьем.

Что касается прогноза на будущее, то весной эпидситуация будет зависеть от погоды, в первую очередь – солнечной активности, рассказал иммунолог. Он пояснил, что ультрафиолет способствует выработке озона, а тот в свою очередь оказывает на воздух бактерицидный эффект. Таким образом, при солнечной погоде заболеваемость должна снизиться, заключил Болибок.

Напомним, по данным Роспотребнадзора, в России на данный момент доминирующим штаммом COVID-19 по-прежнему является вариант XFG («Стратус») . Доля этого варианта составляет 99% среди новых случаев коронавируса. Более того, из данных международной базы GISAID следует, что «Стратус» также продолжает доминировать в мире и в среднем достигает около 65%, занимая первое место по числу новых выявленных случаев.

