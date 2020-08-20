Трамп поручил Помпео уведомить ООН о намерении восстановить санкции против Ирана

Власти Соединенных Штатов намерены возобновить действие практически всех санкций ООН в отношении Ирана.

В ходе пресс-конференции в Белом доме 19 августа американский президент Дональд Трамп сообщил, что попросил главу Госдепартамента Майкла Помпео уведомить Совбез ООН о данном решении Вашингтона.

14 августа Совбез ООН не поддержал резолюцию США о продлении оружейного эмбарго против Ирана. Против принятия документа выступили РФ и Китай, остальные участники голосования воздержались.

США неоднократно выступали против окончания оружейного эмбарго, которое было введено СБ ООН. В Вашингтоне заявляли, что не допустят этого.

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