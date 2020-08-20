Мексика заинтересовалась российской вакциной от COVID-19

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард на своей странице в Twitter рассказал о встрече с послом России Виктором Коронелли.

Эбрард выразил благодарность Коронелли за его визит в МИД, а также заинтересованность мексиканской стороны в проведении третьей фазы клинических испытаний российской вакцины, чтобы как можно скорее получить данную вакцину в Мексике.

11 августа президент России Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Она получила название «Спутник V».

Подробности о вакцине можно узнать на сайте https://sputnikvaccine.com/

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