Мексика заинтересовалась российской вакциной от COVID-19
Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард на своей странице в Twitter рассказал о встрече с послом России Виктором Коронелли.
Эбрард выразил благодарность Коронелли за его визит в МИД, а также заинтересованность мексиканской стороны в проведении третьей фазы клинических испытаний российской вакцины, чтобы как можно скорее получить данную вакцину в Мексике.
11 августа президент России Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Она получила название «Спутник V».
Подробности о вакцине можно узнать на сайте https://sputnikvaccine.com/
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