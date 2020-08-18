Макрон призвал Москву содействовать смягчению напряженности в Белоруссии

Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с главой РФ Владимиром Путиным призвал Москву содействовать Евросоюзу по вопросу смягчения напряженности в Белоруссии, сообщает ТАССсо ссылкой на заявление Елисейского дворца.

В ходе беседы Макрон «подчеркнул стремление Европейского союза играть конструктивную роль, действуя совместно с белорусским народом с тем, чтобы добиться немедленного прекращения насилия».

Он также призвал Россию «содействовать смягчению напряженности и диалогу», отметили в администрации французского лидера.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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