Глава Евросовета заявил о созыве саммита для обсуждения ситуации в Белоруссии

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что созовет саммит Европейского союза в связи с ситуацией в Белоруссии. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Встреча запланирована на 12.00 (13.00 мск) среды, 19 августа.

«Народ Белоруссии имеет право решать свое будущее и самостоятельно избирать своего лидера. Насилие против демонстрантов неприемлемо», — написал Мишель.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

По данным ЦИК, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко получил 80,1% голосов. Его основная соперница Светлана Тихановская — 10,1%. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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