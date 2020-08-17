Польша просит Минск не обвинять ее в руководстве беспорядками

Варшава отрицает свою причастность к организации протестных акций в Белоруссии, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач. Об этом сообщает РИА «Новости».

Заявления белорусских властей о польском вмешательстве являются безосновательными, отметил Пшидач. Он подчеркнул, что форма протеста была выбрана обществом Белоруссии, которое имеет на это право.

При этом министр заявил о намерении Польши поддерживать диалог между оппозицией и властями Белоруссии.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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