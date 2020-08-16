Лукашенко считает выборы в Белоруссии состоявшимися

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге своих сторонников на площади... Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге своих сторонников на площади...
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге своих сторонников на площади...
Валерий Шарифулин/ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает выборы главы государства состоявшимися. Об этом он заявил в ходе митинга в поддержку действующей власти в Минске, сообщает ТАСС.

По словам Лукашенко, фальсификации выборов с результатом больше 80% быть не может.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1%. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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