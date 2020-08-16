Лукашенко считает выборы в Белоруссии состоявшимися
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает выборы главы государства состоявшимися. Об этом он заявил в ходе митинга в поддержку действующей власти в Минске, сообщает ТАСС.
По словам Лукашенко, фальсификации выборов с результатом больше 80% быть не может.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1%. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.
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