СК Белоруссии учел обращение посольства России при освобождении Важенкова

Следственный комитет Белоруссии учел ноту посольства России освобождая журналиста Артема Важенкова. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу дипмиссии.

»Следственным комитетом Республики Беларусь учтено обращение посольства России, и — после проведения необходимых следственных действий — принято решение о неприменении меры пресечения (в виде заключения под стражу) в отношении российского гражданина Артема Важенкова. 15 августа он отпущен из мест временного содержания», — заявили в посольстве РФ.

Как сообщалось, Важенков, задержанный по подозрению в участии в беспорядках, был освобожден в Минске.

«Передвижение не ограничено, он может находиться хоть в Австралии. Но он сразу же должен будет явиться по требованию органа, ведущего уголовный процесс», — сообщил адвокат.

Ранее в белорусском СК подтвердили задержание российских журналистов Артема Важенкова и Игоря Рогова. Журналисты были задержаны во вторник, 11 августа, возле универсама «Рига» около 02.00 с «внешними признаками алкогольного опьянения». Рогова ранее освободили, он находится в России.

Как сообщал адвоката Важенкова, задержание его подзащитного связано с работой в «Открытой России».

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