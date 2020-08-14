Лукашенко опроверг сообщения о своем отъезде из Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг сообщения о своем отъезде из страны, передает «БелТА».

В ходе совещания по работе стройотрасли он отметил, что распространяются слухи, будто он находится за рубежом.

«Для начала: я пока живой и не за границей», — заявил Лукашенко.

Он также прокомментировал забастовки на различных белорусских предприятиях.

По словам Лукашенко, оппоненты «пытаются раскачивать» строителей и толкают их на участие в протестных акциях.

Он предупредил, что если забастовки продолжатся, то освободившееся на рынке пространство заполнят канадские и русские товары.

«Если мы остановимся, никогда не раскрутим свое производство. Никогда!» — заявил Лукашенко.

Ранее стало известно, что на крупнейшем белорусском предприятии «БелАЗ» происходят стачки.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались несанкционированные акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

За три дня протестов, по данным правозащитников, произведено более 1500 случаев произвольных задержаний, более 600 человек получили административные аресты и штрафы, заведен ряд уголовных дел.