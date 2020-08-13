Захарова: США так и не предоставили доказательства сговора РФ и талибов*

Россия просила США передать доказательства сговора Москвы с талибами (организация запрещена в России), но этого так и не было сделано, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Об этом пишет ТАСС.

«В ходе телефонного разговора с (госсекретарем США Майком Помпео) Помпео (министр иностранных дел России Сергей Лавров) Лавров попросил передать доказательства о «сговоре» с талибами, они так и не были представлены», — сказала Захарова.

Ранее газета The New York Times написала, что Россия побуждала боевиков движения «Талибан» совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Российская сторона отрицает данную информацию.

При этом движение «Талибан» также заявляет о несоответствии опубликованных сведений действительности.

Позже газета Washington Post заявила, что из-за якобы сговора России и талибов в Афганистане погибли «несколько» американских военных.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, сказал, что никто не проинформировал ни его, ни вице-президента Майка Пенса о нападениях на солдат США в Афганистане, за которыми, возможно, стоит Россия.

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