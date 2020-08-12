В Киеве предложили ввести в Донбассе особый режим административного управления

Киев предлагает вместо понятия «особый статус» дать Донбассу формулировку «особый режим административного управления». Об этом заявил бывший президент страны Леонид Кравчук в эфире телеканала «ДОМ».

Ранее Кравчук был назначен украинским президентом Владимиром Зеленским представителем от Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе.

По его мнению, изменение статуса региона будет в большей мере соответствовать реформам по местному самоуправлению и законам украинского государства, которые уже приняты.

При этом он отметил, что этот вопрос в конституцию внести пока невозможно.

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