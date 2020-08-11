Байден назвал имя кандидата на пост вице-президента США от демократов
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Кандидат Демократической партии США на предстоящих выборах президента Джо Байден выбрал сенатора от штата Калифорния Камалу Харрис своим претендентом на пост вице-президента страны. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
«Имею честь сообщить, что я выбрал Камалу Харрис <…> в качестве напарника», — написал Байден.
Он назвал Харрис бесстрашным бойцом и одним из лучших государственных служащих страны.
59-е выборы президента США намечены на 3 ноября. Демократов на выборах будет представлять бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев выступит действующий глава государства Дональд Трамп.
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