В Турции заявили, что поддержат Азербайджан при любой ситуации в Карабахе

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара при любом стечении обстоятельств относительно ситуации по Карабаху поддержит Азербайджан. Об этом сообщает издание Milliyet.

По его словам, турецкие власти поддерживают урегулирование карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана и на основе международного права.

«Какое бы решение ни принял Азербайджан, мы поддержим его», — подчеркнул Чавушоглу на пресс-конференции в Анкаре с главой азербайджанского МИДа Джейхуном Байрамовым.

Кроме того, глава МИД Турции заявил, что «Армения уклоняется от урегулирования конфликта». По его словам, Минская группа ОБСЕ не прилагает серьезных усилий для урегулирования карабахского конфликта.

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