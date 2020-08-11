Трамп прервал пресс-конференцию из-за стрельбы у Белого дома

Охрана увела президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с пресс-конференции, не объяснив причин. Трансляцию пресс-конференции вел сайт Белого дома.

Американский президент делал заявление в начале пресс-конференции, когда его отвлек охранник, шепнув ему что-то на ухо. После этого глава государства в сопровождении охраны покинул помещение.

Вернувшись через несколько минут, Трамп сообщил, что причиной его скоропостижного ухода стала стрельба рядом с Белым домом.

По его словам, стрелявший был один, сотрудники секретной службы ранили его и сейчас везут в больницу.

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