Захарова осадила Зеленского после советов Белоруссии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала советы украинского президента Владимира Зеленского Белоруссии на фоне президентских выборов.

«Золотые слова украинского президента! Как же они хорошо описывают ситуацию, только не в соседней стране, а в своей собственной», — отреагировала дипломат на заявления Зеленского.

По словам Захаровой, если бы украинский лидер сам руководствовался своими советами, значительно продвинулось бы выполнение Минских договоренностей.

«Не украинским политикам с их печальным опытом госпереворотов и развала страны что-либо советовать», — подчеркнула Захарова, добавив, что Белоруссия сама разберется, как жить.

Ранее Зеленский, комментируя протесты в Минске, заявил, что «любая легитимность происходит исключительно от социального доверия», а «сомнения в таких масштабах — прямая дорога к насилию, к конфликту, к общественному протесту».

Он также отметил, что необходим максимально открытый диалог — только он приведет к взаимопониманию между всеми сторонами.

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