Лукашенко заявил, что всегда будет вместе с Россией
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва всегда будут сотрудничать. Об этом сообщает «Интерфакс».
«С Россией всегда будем сотрудничать, всегда будем вместе», — сказал Лукашенко.
По его словам, в телефонном разговоре, который состоялся накануне, президент России Владимир Путин сказал, что «мы в одной лодке».
Лукашенко также заявил, что у него нет затруднений с ответом на вопрос, куда совершить первый визит после выборов.
9 августа в Белоруссии проходят выборы президента.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Путин отправил письмо Лукашенко о задержанных под Минском россиянах
— Лукашенко заявил, что в Белоруссии не будет гражданской войны