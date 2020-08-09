Лукашенко заявил, что всегда будет вместе с Россией

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва всегда будут сотрудничать. Об этом сообщает «Интерфакс».

«С Россией всегда будем сотрудничать, всегда будем вместе», — сказал Лукашенко.

По его словам, в телефонном разговоре, который состоялся накануне, президент России Владимир Путин сказал, что «мы в одной лодке».

Лукашенко также заявил, что у него нет затруднений с ответом на вопрос, куда совершить первый визит после выборов.

9 августа в Белоруссии проходят выборы президента.

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