Лукашенко заявил, что в Белоруссии не будет гражданской войны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после выборов в стране не начнется гражданской войны и хаоса, пишет агентство БелТА.

«Но говорить, что страна завтра будет ввергнута в хаос, противостояние, гражданскую войну, оснований таких нет», — сказал Лукашенко.

При этом президент отметил, что «мы предусматриваем все варианты».

На пост главы Белоруссии выдвигаются пять человек, включая действующего президента Александра Лукашенко, руководящего страной 26 лет. Также в бюллетенях есть графа «против всех». Основной день голосования проходит 9 августа. Досрочно на выборах проголосовали 41,7% белорусов.

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