Bloomberg: США могут ввести санкции против главы администрации Гонконга

США планируют ввести санкции против главы администрации Гонконга Кэрри Лам, пишет The Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации издания, санкции также затронут несколько китайских чиновников из числа членов Коммунистической партии Китая. Причиной ограничений считаются «сокращения политических свобод» в Гонконге.

Ранее США ввели санкции против чиновников коммунистической партии Китая за «подрыв автономии Гонконга и нарушение прав человека». Вашингтон обвиняет Китай в том, что разрабатываемый китайским парламентом законопроект о защите Гонконга направлен на ликвидацию высокой автономии региона.

В 1997 году Британия передала Гонконг Китаю на условиях «Одна страна – две системы». Город должен сохранять автономию, а его жители – широкие политические права, включая свободу слова и собраний, до 2047 года. После принятия закона о национальной безопасности у властей КНР появились широкие возможности для ограничения гражданских свобод в регионе.

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