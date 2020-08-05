США рассчитывают на продолжение переговоров с РФ по стратегической стабильности

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США рассчитывают на проведение еще одной встречи с представителями РФ в рамках переговоров по вопросу стратегической стабильности, сообщает РИА «Новости».

«Мы добились прогресса. У нас было две встречи. Надеюсь, у нас будет скоро еще одна», — сказал Помпео.

Ранее президент РФ Владимир Путин и Трамп в телефонном разговоре рассмотрели проблематику стратегической стабильности, в частности вопрос о возможном продлении ДСНВ.

Действие ДСНВ (договора между Российской Федерацией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений) истекает 5 февраля 2021 года.

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