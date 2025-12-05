Зеленский лишил Ермака двух должностей

Президент Украины Владимир Зеленский вывел бывшего главу своего офиса Андрея Ермака из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и Ставки верховного главнокомандующего. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на указы украинского лидера.

В документе говорится, что изменения вступают в силу со дня публикации. При этом о причинах решения в указах не говорится.

До этого украинский блогер Игорь Лаченков, близкий к офису украинского лидера, заявил, что при обысках в офисе у Ермака нашли множество оккультных предметов. По словам блогера, это не шутка и «все были в шоке», поскольку ничего подобного никто раньше не видел.

5 декабря «Зеркало недели» со ссылкой на источники писало, что экс-глава офиса президента Украины посещал Службу внешней разведки (СВРУ), где могут готовиться документы для возможного пересечения им границы.

По данным издания, он пробыл на месте порядка 45 минут и после этого глава СВРУ Олег Иващенко вызвал к себе руководителя департамента, который занимается документами по прикрытию, включая бумаги для возможного пересечения границы.

28 ноября Зеленский принял отставку Ермака. Чиновника уволили после обыска в его квартире, который провели сотрудники антикоррупционных органов. На Западе назвали произошедшее «политическим землетрясением» и «фатальной комбинацией».

Ранее сообщалось, что Ермак хотел стать президентом Украины.