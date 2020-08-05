Медведев заявил о необходимости считаться со сторонниками Фургала

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала поддерживают много людей и с этим необходимо считаться, передает ТАСС.

Медведев отметил, что россияне имеют полное право на выражение своей гражданской позиции. Однако она должна выражаться в формах, которые соответствуют закону.

Он подчеркнул, что проявление гражданской воли не должно негативно отражаться на санитарно-эпидемиологической обстановке.

«Можно с большим уважением относиться к той или иной позиции и в защиту кого-то, и против кого-то, но если в результате массового скопления людей растет заболеваемость, то это уже отражается на всех», — отметил председатель ЕР.

Сергея Фургала задержали по обвинению в организации убийств в 2000-х годах. Басманный суд Москвы арестовал чиновника на два месяца.

В регионе начались массовые несанкционированные митинги в поддержку бывшего губернатора. Местные органы здравоохранения выразили беспокойство из-за сложной эпидемиологической обстановки в крае.

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