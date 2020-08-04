Лукашенко заявил, что при попытке дестабилизации Белоруссии «до Владивостока будет тяжело»

Президент Белоруссии заявил, что если будут попытки дестабилизировать ситуацию в республике, то «до Владивостока будет тяжело». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы всегда жили здесь в мире, не подбрасывайте здесь ядерного оружия, не взрывайте обстановку, ибо будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело», — подчеркнул белорусский лидер в ходе обращения к парламенту и народу перед президентскими выборами в стране.

Выборы президента пройдут в Белоруссии 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек. Александр Лукашенко баллотируется уже на шестой срок.

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